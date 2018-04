L’estroso vallesano è rimasto ribelle, insofferente alle regole e alla disciplina. Non ha fatto i soldi, anche perché non gli interessava. Le loro sfide hanno entusiasmato la Svizzera, le loro scelte, nello sport e nella vita, continuano a dividere. Perché in fondo sono due facce, vere e profonde, della Svizzera.

Elegante e garbato il primo, sfrontato ed istintivo il secondo; Bernard Russi e Roland Collombin in pista erano molto diversi e tali sono rimasti anche nella vita.Il pacato urano ha saputo sfruttare al meglio la notorietà diventando un volto perfetto per la pubblicità, una sorta di Federer ante litteram.

Lo sport non è fatto solo di risultati, ma di persone e personalità, e anche queste dividono il pubblico. Nel ciclismo italiano, è impossibile non pensare alla rivalità tra Coppi e Bartali. Nello sci svizzero degli anni '70, si pensa invece a quella tra Russi e Collombin. Riscopriamola nella trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Russi - Collombin, il duello infinito Pierre Morath (RTS), Falò 18 febbraio 2018 - 09:00 Lo sport non è fatto solo di risultati, ma di persone e personalità, e anche queste dividono il pubblico. Nel ciclismo italiano, è impossibile non pensare alla rivalità tra Coppi e Bartali. Nello sci svizzero degli anni '70, si pensa invece a quella tra Russi e Collombin. Riscopriamola nella trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò. Elegante e garbato il primo, sfrontato ed istintivo il secondo; Bernard Russi e Roland Collombin in pista erano molto diversi e tali sono rimasti anche nella vita.Il pacato urano ha saputo sfruttare al meglio la notorietà diventando un volto perfetto per la pubblicità, una sorta di Federer ante litteram. L’estroso vallesano è rimasto ribelle, insofferente alle regole e alla disciplina. Non ha fatto i soldi, anche perché non gli interessava. Le loro sfide hanno entusiasmato la Svizzera, le loro scelte, nello sport e nella vita, continuano a dividere. Perché in fondo sono due facce, vere e profonde, della Svizzera. Due volti che la trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò ci porta a riscoprire attraverso episodi sconosciuti del passato e gustosi momenti del presente.