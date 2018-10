Oggi, al posto del confine in cemento e filo spinato vi è una lunga striscia verde, con alberi e prati. Il luogo che in passato simboleggiava la divisione, è così diventato un posto di aggregazione. Il reportage della Radiotelevisione svizzera in occasione del 28esimo anniversario della riunificazione tedesca:

Una "striscia della morte" diventata parco 04 ottobre 2018 - 08:31 A Berlino, i luoghi lungo i quali correva il muro che ai tempi della Guerra fredda divideva la Germania dell'est da quella dell'ovest sono oggi diventati un parco nazionale. Fra il 1961 e il 1989, oltre 100 persone sono state uccise dalla polizia di frontiera della Repubblica democratica tedesca (DDR) mentre cercavano di fuggire ad ovest superando il famigerato muro. Proprio per questo molti tedeschi lo hanno definito la "striscia della morte". Oggi, al posto del confine in cemento e filo spinato vi è una lunga striscia verde, con alberi e prati. Il luogo che in passato simboleggiava la divisione, è così diventato un posto di aggregazione. Il reportage della Radiotelevisione svizzera in occasione del 28esimo anniversario della riunificazione tedesca: