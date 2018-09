Una passione che continua a voler trasmettere. Quando non è occupato da un progetto, Gorman si dedica all'insegnamento della sua arte, organizzando dei workshop sull'utilizzo di una macchina fotografica manuale. Le prossime lezioni saranno in Svizzera, a Zurigo e Basilea.

Incontro con Greg Gorman, il fotografo delle celebrità 27 agosto 2018 - 09:45 Se siete famosi, ci sono buone probabilità che lui vi abbia fotografato. Un'esposizione dedicata a Greg Gorman, che terrà presto dei workshop a Zurigo e Basilea, è attualmente aperta a Milano, dove il fotografo ha concesso un'intervista al corrispondente della Radiotelevisione svizzera. Michael Jackson, Sophia Loren, Sharon Stone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e la lista potrebbe continuare per diversi paragrafi. Le celebrità protagoniste di uno scatto in bianco e nero firmato Greg Gorman sono davvero tantissime. E tutto è cominciato per caso, racconta Gorman al corrispondente della Radiotelevisione svizzera. Nel 1968, durante un concerto di Jimi Hendrix, un amico gli ha fatto provare a usare una macchina fotografica. Quando Gorman ha visto il risultato apparire nella camera oscura, ha sentito nascere la passione. Una passione che continua a voler trasmettere. Quando non è occupato da un progetto, Gorman si dedica all'insegnamento della sua arte, organizzando dei workshop sull'utilizzo di una macchina fotografica manuale. Le prossime lezioni saranno in Svizzera, a Zurigo e Basilea. Link: sito dell'esposizione attualmente in corso a Milano, Beyond the portrait