Per il 2020, Raiffeisen Svizzera si aspetta "una performance commerciale stabile in un ambiente che rimane impegnativo come sempre". Il gruppo prevede tuttavia una crescita leggermente più debole nel settore delle ipoteche e poche variazioni nel settore dei tassi d'interesse.

Particolarmente soddisfacente per la direzione è il forte aumento (di 15 miliardi di franchi) del patrimonio gestito. Più lento, rispetto all'anno precedente, l'incremento dei crediti ipotecari (3,2%), tuttavia in linea con l'ambizione del gruppo di crescere grossomodo allo stesso livello del mercato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Balzo dell'utile per le banche cooperative 27 febbraio 2020 - 20:25 L'utile netto di Raiffeisen, il terzo gruppo bancario in Svizzera, è aumentato del 54,4% su base annua attestandosi a 835 milioni di franchi nel 2019. Il fatturato complessivo delle banche -ognuna delle 229 Raiffeisen è una cooperativa indipendente- è invece sceso di poco (-0,9%) fissandosi a 3,05 miliardi. Lo ha reso noto giovedì la direzione del gruppo. In un contesto impegnativo, ha osservato il presidente della direzione Heinz Huber, la banca ha mostrato ancora una volta la sua forza operativa e realizzato un solido risultato d'esercizio. Il gruppo è fortemente cresciuto soprattutto negli affari con la clientela: lo scorso anno sono stati acquisiti 36'000 clienti e 12'000 soci. Raiffeisen è il leader svizzero nel settore retail (bancario) e conta 861 sportelli. Ogni istituto del gruppo è una cooperativa indipendente con autorità bancarie elette autonomamente dai soci. Le 229 banche sono riunite in 21 federazioni regionali (associazioni), che fanno capo a una direzione nazionale strategica (Raiffeisen Svizzera). Particolarmente soddisfacente per la direzione è il forte aumento (di 15 miliardi di franchi) del patrimonio gestito. Più lento, rispetto all'anno precedente, l'incremento dei crediti ipotecari (3,2%), tuttavia in linea con l'ambizione del gruppo di crescere grossomodo allo stesso livello del mercato. La banca è stata così in grado di mantenere la propria posizione nel suo core business, affermano i dirigenti. Raiffeisen è inoltre riuscita a migliorare sensibilmente i costi d'esercizio, scesi del 6,9% a 1,9 miliardi di franchi. Il rapporto costi/ricavi è passato dal 64,9 al 61,3%. Per il 2020, Raiffeisen Svizzera si aspetta "una performance commerciale stabile in un ambiente che rimane impegnativo come sempre". Il gruppo prevede tuttavia una crescita leggermente più debole nel settore delle ipoteche e poche variazioni nel settore dei tassi d'interesse.