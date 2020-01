L'attuale situazione consente di versare agli azionisti il dividendo unitario massimo di 15 franchi previsto dalla leggeLink esterno , indica la nota, e di assegnare 1 miliardo a Confederazione e Cantoni, ai quali secondo la convezioneLink esterno in vigore spetta una distribuzione aggiuntiva di un miliardo poiché la riserva per future ripartizioni supera la soglia di 20 miliardi.

La Banca nazionale svizzera sotto pressione per l'apprezzamento del franco, valuta rifugio, in seguito alla guerra commerciale USA-Cina.

Un risultato che si spiega con un ambiente quasi perfetto per i mercati finanziari [cfr. Un anno straordinario per le borse ]. La Federal Reserve statunitense, ad esempio, a inizio 2019 ha allentato la politica monetaria a causa delle incertezze politiche ed economiche. La Banca centrale europea (BCE) ha fatto altrettanto. Ne è conseguito un significativo calo dei tassi d'interesse, che ha dato impulso ai mercati azionario e obbligazionario.

La cifra pronosticata per il 2019 corrisponde quasi ai 50 miliardi attesi dagli analisti di UBS. L'utile sulle posizioni in valuta estera, indica la notaLink esterno diffusa giovedì, ammonta a circa 40 miliardi, mentre quello sulle posizioni in franchi si è attestato a circa 2 miliardi. Sulle riserve auree è risultata una plusvalenza di 6,9 miliardi di franchi.

