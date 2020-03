Ogni paese ha il suo "signor Coronavirus". Ad accomunarli sono generalmente le risposte pragmatiche che danno alle incalzanti domande dei giornalisti. Pragmatismo che in alcuni casi risulta più evidente che in altri. Quello degli Stati Uniti ad esempio.

Anthony Fauci, volto della lotta alla pandemia negli USA 27 marzo 2020 - 22:17 Tra le persone diventate famose dall'oggi al domani a causa della pandemia di coronavirus troviamo anche Anthony Fauci, responsabile della risposta sanitaria statunitense al coronavirus. Un suo ritratto nel servizio della Radiotelevisione svizzera. La pandemia di coronavirus ha avuto come particolare conseguenza quella di dare notorietà a personalità che in un periodo normale restano relativamente nell'ombra, lontano dai riflettori: i medici ed epidemiologi responsabili della risposta sanitaria alla crisi. Daniel "Signor Coronavirus" Koch è una di questi. A capo della Divisione 'malattie trasmissibili' all'Ufficio federale della sanità pubblica, il suo volto è diventato uno dei più noti al grande pubblico in Svizzera. A livello locale, si può senza dubbio citare il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani. La sua moltiplicata celebrità è ben riassunta in uno sketch comico preparato dalla Radio Rete Tre, in cui durante la lettura una finta lettera che i ticinesi indirizzano a Berna per spiegare come il cantone sta gestendo l'emergenza viene detto, in dialetto: "Vedi ul Merlan, püsé da la mè mam" ("Vedo il Merlani più della mia mamma"). Ogni paese ha il suo "signor Coronavirus". Ad accomunarli sono generalmente le risposte pragmatiche che danno alle incalzanti domande dei giornalisti. Pragmatismo che in alcuni casi risulta più evidente che in altri. Quello degli Stati Uniti ad esempio. Qui Mr. Coronavirus è Anthony Fauci nato a Brooklyn da famiglia di origini siciliane. Questo immunologo è alla testa dell’Istituto Nazionale delle malattie infettive ed è diventato subito un fenomeno nazionale. Era già una persona nota, ma ora lo molto di più, facendosi notare soprattutto per la differenza del suo temperamento se confrontato con quello del presidente Donald Trump. Un suo ritratto nel servizio della Radiotelevisione svizzera.