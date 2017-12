Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'ONU vota contro Gerusalmme e Trump 21 dicembre 2017 - 19:45 L'Assemblea generale dell'ONU ha approvato a larghissima maggioranza - con 128 voti a favore, 9 contro e 35 astensioni - la risoluzione presentata da Yemen e Turchia che condanna il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele da parte dell'amministrazione Trump. L'Onu sfida Donald Trump e condanna a larghissima maggioranza la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele e di spostare l'ambasciata nella Città santa. Un vero e proprio schiaffo inferto al presidente americano dalla comunità internazionale, e sul palcoscenico più importante della diplomazia: l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Su 193 Paesi, ben 128 hanno votato a favore della risoluzione presentata da Turchia e Yemen e appoggiata in massa dai Paesi arabi, musulmani ed europei. Nove i Paesi contrari (oltre a Usa e Israele anche Togo, Micronesia, Nauru, Palau, Isole Marshall, Guatemala e Honduras) e 35 gli astenuti (tra cui Canada e Australia). Risoluzione non vincolante Nel testo non vincolante ma dal valore altamente simbolico la mossa di Trump viene considerata - come hanno spiegato i relatori - "una minaccia per la stabilità del Medio Oriente e per la pace e la sicurezza internazionali". Anche l'Italia si è espressa a favore, schierandosi con 25 Stati membri dell'Unione europea, inclusi Francia, Germania e Regno Unito. Sì anche da Paesi alleati degli Usa come il Giappone e la Corea del Sud. Mai come oggi, dunque, Trump appare isolato nel mondo. E il solco sembra destinato ad allargarsi sempre di più, con sviluppi imprevedibili. Intanto l'ira della Casa Bianca traspare ancora una volta dalle parole durissime pronunciate dall'ambasciatrice americana al Palazzo di vetro, Nikki Haley: "Ce ne ricorderemo", la sua minaccia nemmeno tanto velata, dopo che ieri direttamente Trump aveva agitato lo spettro del taglio dei fondi sia all'Onu e alle sue agenzie sia ai Paesi schierati a favore della risoluzione. Gli USA non cambiano posizione "L'America sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme perché è la cosa giusta da fare. E nessun voto ci farà cambiare idea. Ma questo è un voto che gli Stati Uniti terranno bene a mente", il monito della Haley, che ha parlato di "mancanza di rispetto" verso gli Usa, principali contributori delle Nazioni Unite. "Se i nostri investimenti falliscono, non portano risultati - ha aggiunto - allora abbiamo l'obbligo di destinare le nostre risorse ad altri obiettivi più produttivi". Un futuro dunque carico di nubi, che marca la distanza sempre più netta tra l'amministrazione Trump e quelle Nazioni Unite già bersaglio del tycoon fin dalla campagna elettorale. Una distanza che rischia ora di diventare incolmabile. Come difficile è al momento intravedere spiragli per una ripresa del dialogo tra israeliani e palestinesi. I toni sono da muro contro muro. Per i primi il voto dell'Assemblea generale è destinato "al secchio della spazzatura della storia", con il premier israeliano Benyamin Netanyahu che accusa l'Onu di essere "la casa delle bugie". Per il governo palestinese invece, la decisione dell'amministrazione Trump è "un attacco alla pace" e "un'aggressione alla nazione araba e ai musulmani nel mondo".