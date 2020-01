Ma il momento forte della giornata è stato il minuto di silenzio richiesto da una nonna di 73 anni che, su invito del Collettivo svizzero di sciopero per il clima, ha voluto rendere omaggio alle vittime umane e animali degli incendi in Australia.

Greta sciopera per il clima assieme a migliaia di giovani a Losanna 17 gennaio 2020 - 20:12 Circa diecimila giovani venuti da tutta la Svizzera si sono riuniti venerdì a Losanna per una nuova manifestazione in favore del clima, cui ha partecipato anche la nota militante svedese Greta Thunberg. Con questa mobilitazione si è voluto celebrare il primo anniversario del movimento in Svizzera che ha ribadito le sue critiche ai governi e ai dirigenti economici, accusati di non fare nulla contro il riscaldamento globale. Il corteo, che ha preso avvio dalla piazza della stazione poco prima delle 11, si è snodato su un percorso di 2,6 km per le strade del capoluogo vodese, fino alla piazza della Riponne, dove Greta Thunberg ha tenuto un breve discorso nel quale si è detta "onorata" di essere a Losanna e "grata" per l'evoluzione del movimento nella Confederazione. La diciassettenne svedese ha denunciato ancora, nel suo 74esimo venerdì di sciopero sul clima, l'inattività dei governi e dei politici: "Non c'è alcun segnale di azione, questo deve cambiare". Greta Thunberg ha poi promesso di portare il chiaro messaggio dei giovani convenuti a Losanna al Forum economico mondiale (WEF) che si terrà la prossima settimana a Davos (GR) dal 21 al 24 gennaio. Ma il momento forte della giornata è stato il minuto di silenzio richiesto da una nonna di 73 anni che, su invito del Collettivo svizzero di sciopero per il clima, ha voluto rendere omaggio alle vittime umane e animali degli incendi in Australia. I partecipanti alla dimostrazione hanno pure manifestato il loro dissenso nei confronti del campione di tennis Roger Federer per i suoi discussi legami con il Credit Suisse, banca accusata di finanziare massicciamente l'industria delle energie fossili. Secondo la polizia la manifestazione si è svolta senza problemi di ordine pubblico. Gli agenti sono intervenuti all'inizio dell'assembramento fermando cinque persone vestite di nero e incappucciate.