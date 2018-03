In attesa che si voti, l'Ufficio federale dell'armamento ha già preso contatto con i governi di Stati Uniti, Germania, Svezia e Francia per valutare aerei da combattimento e sistemi di difesa terra-aria.

Nel 2014, lo stanziamento per l'acquisto dei cacciabombardieri svedesi Gripen era stato bocciato in votazione popolare, rendendo vani i lavori di pianificazione. Quel che il governo svizzero, questa volta, vorrebbe evitare.

Secondo il ministro è importante rinnovare tali armamenti poiché "non è escluso che in futuro il nostro Paese possa trovarsi coinvolto in un conflitto armato".

Una formaLink esterno prevista dalla legge sul ParlamentoLink esterno che, a conoscenza del consigliere federale Guy Parmelin, è utilizzata per la prima volta. L'ampia portata, ha aggiunto il ministro della difesa, è data "dall'importanza della protezione e della difesa dello spazio aereo per la sicurezza della popolazione e dal considerevole onere finanziario".

Il Consiglio federale invierà il progetto alle Camere, verosimilmente entro fine anno, in forma di decreto programmatico, ovvero una decisione preliminare su come l'obiettivo debba essere perseguito, che è soggetta a referendum se di "ampia portata".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Fino a 8 miliardi per la difesa aerea, si vota 09 marzo 2018 - 20:55 L'acquisto di nuovi jet da combattimento e di un sistema di difesa terra-aria deve essere suscettibile di referendum. Lo ha deciso venerdì il governo svizzero, che sottoporrà al parlamento un progetto "di ampia portata" per una spesa fino a 8 miliardi di franchi. Un'eventuale votazione popolare sul Programma Air2030 si terrà al più tardi a fine 2020, cioè prima della scelta del tipo di aereo. Il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) ha annunciato venerdì stesso che lancerà il referendum. Una votazione di principio Il Consiglio federale invierà il progetto alle Camere, verosimilmente entro fine anno, in forma di decreto programmatico, ovvero una decisione preliminare su come l'obiettivo debba essere perseguito, che è soggetta a referendum se di "ampia portata". Una forma prevista dalla legge sul Parlamento che, a conoscenza del consigliere federale Guy Parmelin, è utilizzata per la prima volta. L'ampia portata, ha aggiunto il ministro della difesa, è data "dall'importanza della protezione e della difesa dello spazio aereo per la sicurezza della popolazione e dal considerevole onere finanziario". "Rinnovo fondamentale" Votando entro il 2020 sul programma, ha spiegato Parmelin, si eviterà "che la campagna referendaria sia influenzata dalle discussioni sulla scelta del futuro modello di aereo militare" [cfr. 'Il precedente da evitare']. Secondo il ministro è importante rinnovare tali armamenti poiché "non è escluso che in futuro il nostro Paese possa trovarsi coinvolto in un conflitto armato". La consultazione sul progetto dovrebbe durare fino a giugno. Entro fine anno, il decreto programmatico dovrebbe giungere sui banchi del Parlamento. Previo nullaosta delle Camere, il pacchetto di difesa sarà soggetto a referendum facoltativo. L'acquisto dei velivoli sarebbe poi proposto al Parlamento verosimilmente nel 2022. Il precedente da evitare Nel 2014, lo stanziamento per l'acquisto dei cacciabombardieri svedesi Gripen era stato bocciato in votazione popolare, rendendo vani i lavori di pianificazione. Quel che il governo svizzero, questa volta, vorrebbe evitare. Nulla impedisce tuttavia che dopo un "sì" di principio nel 2020, sia nuovamente lanciato un referendum nel 2022. Con un "no", avverte Guy Parmelin, "si creerebbe un'enorme lacuna". Gli attuali jet da combattimento F/A-18 raggiungeranno la fine del ciclo di impiego nel 2030, mentre i rimanenti Tiger F-5 possono già ora essere impiegati solo di giorno e col bel tempo. I sistemi di difesa terra-aria Rapier, Stinger e contraerea media giungeranno anch'essi prossimamente al termine del periodo di utilizzo. I caccia in lizza In attesa che si voti, l'Ufficio federale dell'armamento ha già preso contatto con i governi di Stati Uniti, Germania, Svezia e Francia per valutare aerei da combattimento e sistemi di difesa terra-aria. In lizza ci sono il Rafale francese, l'Eurofighter tedesco, l'F-35 americano e il Gripen svedese.