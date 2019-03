I reati sono stati commessi per la maggior parte nella regione di Zurigo (18) e in Svizzera orientale (14). Quest'ultima conta anche per oltre un terzo dei danni totali (57,2 milioni di franchi).

Buona parte del totale dei danni, ovvero 94 milioni su 166, è stata provocata da persone interne all'azienda, segnatamente da dirigenti in complicità con impiegati. I più attivi per numero di casi, però, non sono più costoro bensì i truffatori professionisti.

L'esperienza dimostra infatti che la maggior parte dei reati non viene neppure denunciata e presume che il numero di casi non considerati dalla statistica, poiché non sfociati in una procedura giudiziaria pubblica, sia significativo.

Secondo KPMG, le cifre devono essere però trattate con cautela, non consentono cioè di concludere che si è di fronte a una diminuzione generale della criminalità economica in Svizzera.

I tribunali svizzeri, nel 2018, hanno affrontato 50 casi di criminalità economica, ovvero il 15,3% in meno rispetto ai 59 dell'anno precedente. È quanto mette in luce uno studio pubblicato martedì dalla società di revisioni e consulenze KPMG.

Meno frodi in azienda di fronte alla giustizia 12 febbraio 2019 - 22:30