Rifugiati ucraini nei Grigioni, la situazione attuale

Keystone-SDA

Nei Grigioni vivono attualmente 1'493 rifugiati ucraini con lo statuto di protezione S, secondo i dati dell'Ufficio retico della migrazione e del diritto civile. Il tasso di occupazione è leggermente inferiore a quello nazionale.

1 minuto

(Keystone-ATS) La gran parte dei rifugiati, ovvero 1’178, hanno trovato un alloggio privato. Gli altri 315 invece sono ospitati in strutture collettive.

Il tasso di occupazione si attesta attualmente al 43,42%, ha comunicato l’Ufficio della migrazione e del diritto civile interpellato da Keystone-ATS. A livello svizzero a fine novembre il tasso di occupazione era circa del 46% per gli ucraini presenti in Svizzera da almeno tre anni. La quota di rifugiati dall’Ucraina attiva nel mondo del lavoro è quindi ancora leggermente inferiore rispetto all’obiettivo stabilito dal Consiglio federale del 50%.

Ritornando ai dati retici, alla fine dell’anno scorso è stata raggiunta la cifra più alta di persone a cui non è stata concessa la protezione, ovvero 50. Sempre al termine del 2025 è stato registrato il numero più basso di rinunce allo statuto S o partenze volontarie, vale a dire 89. Pure il numero di assegnazioni, 251, ha raggiunto la soglia più bassa. Nel 2022, anno dell’inizio del conflitto, erano state assegnate 1’679 persone al Canton Grigioni.