Alcune altre disposizioni dell' impianto varato dal governo GentiloniLink esterno vengono comunque mantenute, in particolare quelle relative ai trattamenti sanitari (ricoveri all'esterno, terapie psichiatriche), così come la prevista semplificazione delle procedure e soprattutto la revoca delle misure alternative in caso di nuove condanne definitive. Intanto però nelle carceri italiane si continua a morire: sono infatti 34 i suicidi da inizio dell'anno.

La via seguita per ottemperare alle censure della Corte europea dei diritti dell'uomo, critica sul sovraffollamento delle carceri italiane, sarà quella di costruire nuovi stabilimenti penitenziari. Niente amnistie, indulti o altri provvedimenti svuota-carceri all'orizzonte quindi, anche se resta allarmante la condizione dei detenuti stipati in strutture vecchie e inadeguate.

A suo tempo la proposta era stata bollata come "l'ennesimo salva-ladri" da parte del leader della Lega Matteo Salvini e lo stesso ministro guardasigilli Alfonso Bonafede ha voluto precisare in questi giorni che l'esecutivo si appresta a riscrivere il provvedimento garantendo certezza della pena e inasprendo certe fattispecie penali a tutela delle vittime.

In Italia le carceri sono sovraffollate e, come ha ricordato la Corte europea dei diritti dell'uomo, servono misure urgenti ma il governo, che a inizio mese ha approvato preliminarmente tre decreti legislativi sull'ordinamento penitenziario, ha depotenziato la riforma messa a punto dall'ex ministro di Giustizia Andrea Orlando.

