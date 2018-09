Per l'occasione in parlamento è stato illustrato il prezioso lavoro dello storico Rolf Holenstein che ha ricostruito gli accesi dibattiti della commissione preparatoria, di cui mancano i verbali. Mentre infatti l'Europa bruciava sotto i colpi delle rivoluzioni del 1848 e occorreva pacificare in fretta il paese, i 23 padri fondatori non vollero rendere pubbliche le loro delicate discussioni.

Il t estoLink esterno entrato in vigore esattamente il 12 settembre 1848 - e rivisto completamente nel 1874 e nel 1999Link esterno - ha cercato di conciliare le pulsioni autonomiste e conservatrici delle regioni rurali e cattoliche con le esigenze centraliste dei cantoni urbani riformati che premevano per la creazione di uno stato liberale moderno.

Uscita dalla guerra civile del Sonderbund, che non del tutto propriamente viene ricordata come un conflitto tra cantoni cattolici e protestanti, la Confederazione aveva bisogno di dotarsi di nuove fondamenta, in sintonia con l'evoluzione dei tempi e i nuovi equilibri politici nel paese.

