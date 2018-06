Da una parte lo stato spagnolo, che non ammette di aver fatto errori, dall’altra la sinistra radicale basca che non ha mai condannato gli omicidi dell’ETA.

Una riconciliazione che passa anche dalla memoria. Nei Paesi Baschi è in corso una sfida per stabilire chi scriverà la storia degli anni di piombo della regione autonoma.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I Paesi Baschi dopo l'ETA Davide Mattei, RSI 05 giugno 2018 - 10:44 Un mese fa l’ETA ha annunciato il suo scioglimento definitivo. Viaggio in due puntate nei Paesi Baschi liberi ormai dal gruppo secessionista armato. La Belfast basca: così è stato soprannominato il villaggio di Errentería. In 50 anni, qui sono morte 28 persone. Un centinaio i feriti gravi e ben 700 gli arresti. Il villaggio basco ha però saputo reagire e oggi è pioniere nella ricerca di una difficile riconciliazione sociale. Una riconciliazione che passa anche dalla memoria. Nei Paesi Baschi è in corso una sfida per stabilire chi scriverà la storia degli anni di piombo della regione autonoma. Da una parte lo stato spagnolo, che non ammette di aver fatto errori, dall’altra la sinistra radicale basca che non ha mai condannato gli omicidi dell’ETA. In mezzo la maggior parte dei cittadini baschi e delle vittime, che provano invece a pensare un futuro che superi l’odio.