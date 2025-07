Richard Gere al compleanno del Dalai Lama

Keystone-SDA

Migliaia di buddisti tibetani si sono riversati nella città himalayana di Dharamshala in India per celebrare il 90° compleanno del Dalai Lama: oltre a ministri indiani, ci sono seguaci di lunga data tra cui l'attore di Hollywood Richard Gere.

1 minuto

(Keystone-ATS) Vi sono pure migliaia di devoti riuniti per onorare il leader in esilio, venerato come un difensore della pace. Lo riporta la Bbc.

Le violente piogge monsoniche non hanno smorzato gli animi quando il leader spirituale tibetano è apparso indossando abiti tradizionali e un ampio mantello giallo, sorridendo e camminando con l’aiuto di due monaci.