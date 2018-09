Il potere di questo noto anestetico locale, dunque, potrebbe andare ben oltre il lenire il dolore post-operatorio. Ma la strada è ancora lunga. Dopo il lavoro in vitro, precisa Mariagrazia UguccioniLink esterno , servirà qualche anno di studi in vivo.

Tumori, recidive inibite da un anestetico locale 30 agosto 2018 - 09:40 Un anestetico locale può inibire la diffusione di cellule cancerogene, dopo un tumore al seno e forse anche della prostata. È l'importante scoperta fatta a Bellinzona fatta da Ente ospedaliero cantonale e Istituto di ricerca in biomedicina. A chinarsi sugli studi epidemiologici -che in passato hanno evidenziato un legame tra la somministrazione di un'anestesia locale al paziente operato di tumore e una riduzione dell'incidenza delle metastasi- è stato il dottor Andrea Saporito, vice primario di anestesia all'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli [intervista sotto]. A chiarire il meccanismo sono gli studi intrapresi nei laboratori dell'Istituto di ricerca in biomedicina, che hanno analizzato gli effetti della lidocaina, un noto anestetico locale, sui tumori al seno. Mariagrazia Uguccioni, responsabile del laboratorio Chemochine e immunità al'IRB, lo illustra così: "C'è un recettore, sulla cellula tumorale. È un recettore per le chemochine, che sono molecole che guidano il traffico delle cellule all'interno del nostro organismo. La lidocaina blocca proprio la trasmissione del segnale di questo recettore, bloccando la possibilità di metastasi". Il potere di questo noto anestetico locale, dunque, potrebbe andare ben oltre il lenire il dolore post-operatorio. Ma la strada è ancora lunga. Dopo il lavoro in vitro, precisa Mariagrazia Uguccioni, servirà qualche anno di studi in vivo. Studi epidemiologici dimostrerebbero intanto l'efficacia della lidocaina non solo sui tumori al seno ma anche su quelli della prostata.