Il rapporto pubblicato oggi indica che i miliardari sono in totale 2'158, in aumento di 179 unità, hanno un'età media di 63 anni e un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari.

Per i miliardari non c'è crisi che tenga 26 ottobre 2018 - 21:02 Il numero dei miliardari del pianeta aumenta sempre più ma ad aumentare sono soprattutto le loro sostanze. Secondo un'indagine condotta dall'UBS il patrimonio complessivo detenuto dai super-ricchi ha raggiunto l'anno scorso la ragguardevole cifra di 8'900 miliardi di dollari, con una progressione del 19% rispetto all'anno precedente, la più forte mai osservata. A incidere su questa evoluzione sono stati in particolare gli imprenditori cinesi che hanno visto lievitare le loro sostanze. Il rapporto pubblicato oggi indica che i miliardari sono in totale 2'158, in aumento di 179 unità, hanno un'età media di 63 anni e un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari. Ma dall'indagine condotta dagli specialisti della banca svizzera e dalla società di consulenza Pwc emerge che, nonostante le crisi temporanee, l'aumento della ricchezza delle persone più ricche del mondo è stato fenomenale dal 1995: ventidue anni fa il patrimonio totale dei cosiddetti UHNWI (che nel gergo bancario sta per Ultra high net worth individuals) era infatti ancora limitato a circa mille miliardi di dollari. La schiera più folta dei super-ricchi risiede tuttora nel Nordamerica, dove 631 persone (+12%) controllano 3'600 miliardi (pure +12%). L'Europa occidentale conta 414 miliardari (+4%), mentre l'insieme della regione Europa, Medio Oriente e Africa presenta 629 individui con 2'584 miliardi (+19%). Asia e Pacifico hanno 814 miliardari (+8%). Fra loro ben 373 sono cinesi (+17%): erano solo 16 nel 2006 e 39 dieci anni or sono. Gli ultra facoltosi dello stato comunista hanno visto le loro sostanze lievitare del 39% nello spazio di un anno, raggiungendo i 1'120 miliardi.