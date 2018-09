La scoperta dell' IRBLink esterno è di rilevanza mondiale: potrà avere implicazioni sia per la diagnosi, sia per la terapia.

Narcolessia, è colpa dei linfociti T 20 settembre 2018 - 20:40 La narcolessia è causata da cellule del sistema immunitario. È quanto ha scoperto l'Istituto di ricerche in biomedicina (IRB) di Bellinzona, in uno studio pubblicato dalla rivista scientifica 'Nature'. È una malattia rara: ne soffre lo 0.05% della popolazione mondiale. Si manifesta con sonnolenza durante il giorno, riduzione del tono muscolare mentre si provano forti emozioni, e allucinazioni simili a sogni a occhi aperti. Lo studio ha evidenziato la presenza, in pazienti affetti da narcolessia, di linfociti T che riconoscono l'ipocretina, un neurotrasmettitore importante per la regolazione del ciclo sonno-veglia, e possono uccidere i neuroni che la producono. Finora poco diagnosticata L'assenza di ipocretina nel cervello porta, com'era già noto, alla narcolessia, una malattia descritta per la prima volta 1877 ma ancora poco conosciuta dalla persone comuni e spesso non diagnosticata, se non tardivamente. La scoperta dell'IRB è di rilevanza mondiale: potrà avere implicazioni sia per la diagnosi, sia per la terapia. I ricercatori, attraverso un metodo sviluppato negli stessi laboratori di Bellinzona, hanno analizzato il repertorio dei linfociti T dei pazienti affetti dalla patologia. Lo studio è stato coordinato dalla professoressa Federica Sallusto (IRB e Politecnico di Zurigo) e dal professor Claudio Bassetti, del Dipartimento di neurologia dell'Inselspital di Berna.