Questo contenuto è stato pubblicato il 28 novembre 2017 8.20 28 novembre 2017 - 08:20

L’appalto per i lavori, per un valore di oltre 2 milioni di euro, è stato vinto da un’associazione temporanea di imprese (ATI), una forma giuridica che consente a più aziende di partecipare in maniera congiunta al bando.



