Un anno, quello che sta per chiudersi, che sarà naturalmente ricordato per molti altri eventi: dal secondo grande sciopero delle donne, che ha evidenziato una volta di più quanto sia ancora lunga la strada verso un'autentica uguaglianza di genere, fino allo spegnimento della centrale di Mühleberg, il primo concreto passo verso la progressiva uscita della Svizzera dal nucleare.

Quindi, l'Europa. Con problemi bilaterali che da tempo si trascinano insoluti (come, in particolare, la complessa questione dell'accordo quadro) e che sono intanto già sfociati in complicazioni di rilievo: basti pensare alla fine dell'equivalenza borsistica fra Svizzera e UE.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il 2019 in Svizzera, fra onda verde e tensioni con l'UE Alex Ricordi e Stefano Pongan 31 dicembre 2019 - 08:49 Moltissimi fatti e dossier hanno scandito il 2019 della Svizzera. Un anno segnato, anzitutto, dai riflessi sulla politica della protesta globale legata all'emergenza climatica. E "onda verde" è stata: con il trionfo alle urne degli ambientalisti che ha fatto sentire i suoi effetti anche quando si è trattato di rieleggere il Governo del Paese. Quindi, l'Europa. Con problemi bilaterali che da tempo si trascinano insoluti (come, in particolare, la complessa questione dell'accordo quadro) e che sono intanto già sfociati in complicazioni di rilievo: basti pensare alla fine dell'equivalenza borsistica fra Svizzera e UE. Un anno, quello che sta per chiudersi, che sarà naturalmente ricordato per molti altri eventi: dal secondo grande sciopero delle donne, che ha evidenziato una volta di più quanto sia ancora lunga la strada verso un'autentica uguaglianza di genere, fino allo spegnimento della centrale di Mühleberg, il primo concreto passo verso la progressiva uscita della Svizzera dal nucleare. Rivediamoli insieme, attraverso la retrospettiva video proposta, in apertura di quest'articolo, dalla redazione web della RSI.