Trump esulta. "WOW!", esclama subito su Twitter. Poi celebra "l'enorme vittoria per il popolo americano e per la nostra costituzione. Dobbiamo essere duri e garantire sicurezza. Dobbiamo sapere chi entra nel nostro Paese. Gli attacchi dei media e dei politici democratici si sono rivelati sbagliati. Difenderò sempre la sovranità e la sicurezza del popolo americano".

Non è mancato però il dissenso dei giudici che si sono espressi in maniera contraria: lo ha chiarito Sonia Sotomayor, giudice di area progressista, sottolineando le prove secondo cui "un osservatore ragionevole concluderebbe che la proclamazione fu motivata da una spinta anti-musulmana".

A scandire i termini della decisione il giudice John Roberts, che nella sua 'opinione di maggioranza' (insieme con gli altri quattro giudici conservatori sui nove che siedono alla massima corte) ha riconosciuto al presidente il potere sostanziale di regolare l'immigrazione. Non un dettaglio per il 'commander in chief', che del bando ha fatto una questione di sicurezza nazionale considerandolo un tutt'uno con la proposta di costruire il muro lungo il confine statunitense, nella sua visione di 'America First'. Risulta però misurata e attenta l'opinione stilata dal giudice Roberts che evita di entrare nel merito delle posizioni sull'immigrazione espresse dal presidente Trump: "Non esprimiamo alcuna opinione sulla validità della linea politica", ha precisato.

Una rivincita enorme per il presidente americano Donald Trump: la Corte Suprema americana ha confermato il bando imposto dalla sua amministrazione all'ingresso negli Usa per i cittadini di diversi paesi a maggioranza musulmana. Le reazioni non sono certo mancate.

