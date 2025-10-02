Repubblica Ceca domani al voto, il populista Babis in vantaggio

Circa 8,4 milioni di cechi sono chiamati venerdì e sabato alle urne per rinnovare i 200 seggi del loro Parlamento. Si vota domani dalle 14 alle 22 e il giorno dopo dalle 8 alle 14.

(Keystone-ATS) I risultati saranno noti dopodomani in serata. Le formazioni in lizza sono 26, di cui sette dovrebbero superare la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento.

L’ultimo sondaggio dell’agenzia Ipsos dava al primo posto il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) dell’ex premier populista Andrej Babis con il 32,6% dei consensi.

Al secondo posto arriva, con una distanza di circa 10 punti percentuali (21,1%), l’attuale coalizione di centro destra Insieme (Spolu) del premier Petr Fiala, formata da Civici democratici (Ods), Top 09 e popolari del Kdu-Csl.

Seguono i Sindaci e indipendenti (Stan), un’altra formazione di centro destra, che compete per il terzo posto con gli estremisti della destra della Libertà e democrazia diretta (Spd). Poi i Pirati, con l’8,7%.