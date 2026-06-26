Repower, in funzione nuova centrale idroelettrica a Miralago
L'azienda retica Repower ha avviato la produzione di energia nella nuova piccola centrale idroelettrica di Crodalöc, situata a Miralago, all'estremità meridionale del Lago di Poschiavo. Lo ha comunicato la stessa società grigionese in una nota.
(Keystone-ATS) L’impianto dispone di una potenza di 330 chilowatt (kW) e potrà produrre ogni anno anno circa 1,2 gigawattora (GWh) di energia elettrica rinnovabile, si legge nel comunicato diramato oggi.
La centrale di Crodalöc rientra nel progetto di risanamento di Miralago, che Repower prevede di completare entro la fine del 2028. Tra gli interventi figurano anche il nuovo bacino di dotazione, la nuova opera di presa nel Lago di Poschiavo per la centrale di Campocologno, nonché diverse misure a tutela dell’ecosistema fluviale.