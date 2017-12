Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Meno giornalisti morti nel 2017 19 dicembre 2017 - 15:28 Benché il 2017 sia stato un anno meno "letale" per i giornalisti, il bilancio resta grave, con 65 morti. Lo si legge nel rapporto annuale di Reporter senza frontiere (RSF). Dei 65 reporter morti nel 2017, 50 erano giornalisti professionisti, 7 dei blogger, 8 dei collaboratori dei media. 39 di loro sono stati assassinati o presi di mira in modo volontario, mentre 26 sono morti mentre svolgevano il loro lavoro. Il paese che si è rivelato più pericoloso per i reporter è stata la Siria, dove 12 giornalisti hanno perso la vita. Seguono il Messico (11), l’Afghanistan (9), l’Iraq (8) e le Filippine (4). "Alcuni paesi sono diventati troppo pericolosi e si svuotano dei loro giornalisti." RSF La diminuzione di morti fra i reporter (il 18% in meno rispetto al 2016) è dovuto “alla presa di coscienza crescente della necessità di proteggere meglio i giornalisti e alla moltiplicazione delle campagne in questo senso da parte delle organizzazioni internazionali e degli stessi media”, spiega RSF. Ma c’è anche un’altra ragione, meno confortante. Alcuni paesi sono semplicemente considerati “troppo pericolosi e si svuotano dei giornalisti". È il caso della Siria, dello Yemen e della Libia. In Messico, “il paese in pace più pericoloso”, sono i cartelli e i politici locali il problema. Numerosi giornalisti sono costretti a lasciare il paese o a cambiare professione. Chi vuole scrivere di traffici di droga o di corruzione della classe politica è “sistematicamente preso di mira, minacciato o ucciso a sangue freddo”. 326 in carcere Oltre ai giornalisti deceduti, RSF ha recensito un totale di 326 reporter imprigionati (202 professionisti, 107 blogger e 17 collaboratori). Se la tendenza generale è al ribasso certi paesi si distinguono al contrario per un numero insolitamente elevato di giornalisti imprigionati. La Cina è dove ne sono rinchiusi di più (52), seguita da Turchia (43) Siria (24), Iran (23) e Vietnam (19). Attualmente sono 54 i reporter in ostaggio, generalmente da parte di gruppi armati. 22 di loro sono prigionieri dell’autoproclamato Stato Islamico.