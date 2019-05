L'accesso non è sistematico: chi vuole entrare si impegna, oltre che a seguire le terapie, a partecipare ad attività sportive e creative, come il canto oppure la redazione di un giornale: il settimanale l'Oblò è prodotto con la supervisione di giornalisti professionisti volontari.

La Nave, il carcere che cura le dipendenze 30 marzo 2019 - 21:00 Il carcere di San Vittore a Milano ha un settore speciale, destinato alla cura di detenuti che hanno problemi di dipendenze. Si chiama 'la Nave' e dal 2002 offre un percorso di riabilitazione in regime di custodia attenuata a un massimo di una sessantina di ospiti. La Radiotelevisione svizzera lo ha visitato. L'accesso non è sistematico: chi vuole entrare si impegna, oltre che a seguire le terapie, a partecipare ad attività sportive e creative, come il canto oppure la redazione di un giornale: il settimanale l'Oblò è prodotto con la supervisione di giornalisti professionisti volontari. Anche l'équipe di medici, psicologi ed educatori può contare su una rete di volontari. La Nave è un modo a sé, pulito e ordinato i cui detenuti, una volta rilasciati, difficilmente diventano recidivi. Anche le testimonianze di chi non si è ancora riguadagnato la libertà lasciano intuire che si tratta di un programma di successo.