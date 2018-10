Di sicuro il tema sarà ripreso venerdì in occasione dell'incontro in agenda tra il consigliere federale Ueli Maurer, responsabile del Dipartimento federale delle finanze, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Vertice Ammann-Di Maio a Roma 01 ottobre 2018 - 21:20 Rafforzare e migliorare la collaborazione economica con i nostri vicini italiani resta un obiettivo fondamentale per la Svizzera. A dirlo, o meglio a scriverlo su Twitter, è il ministro dell'economia svizzero (uscente) Johann Schneider-Ammann al termine dell'incontro con il vicepremier italiano Luigi Di Maio. Nel corso del colloquio con il ministro del lavoro grillino, che si è svolto lunedì a Palazzo Chigi, sono state discusse in particolare le relazioni bilaterali e questioni economiche che coinvolgono i due paesi. L'Italia rappresenta infatti il terzo partner commerciale della Svizzera, dopo Germania e Stati Uniti, e gli investimenti diretti elvetici nella penisola ammontano a 16 miliardi di franchi (fine 2016), secondo quanto precisa una nota del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. Non poteva mancare un accenno alla questione fiscale che riguarda i lavoratori frontalieri, su cui Berna attende segnali da Roma dopo l'intesa tecnica raggiunta nel dicembre del 2015. Schneider-Ammann ha osservato che anche il suo interlocutore la ritiene prioritaria ma un approfondimento sul tema dovrà essere portato avanti nelle sedi competenti. Di sicuro il tema sarà ripreso venerdì in occasione dell'incontro in agenda tra il consigliere federale Ueli Maurer, responsabile del Dipartimento federale delle finanze, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ma su questo argomento, al di là delle dichiarazioni di circostanza, non sembra che nei fatti concreti la nuova maggioranza giallo-verde abbia l'intenzione di confermare l'esito delle lunghe trattative che hanno visto impegnate le delegazioni dei due paesi.