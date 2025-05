Mai così tanti frontalieri nel Canton Grigioni

Il valico doganale di La Motta in Valposchiavo. Keystone / Peter Klaunzer

Nel primo trimestre del 2025 il Canton Grigioni ha registrato un numero record di lavoratrici e lavoratori frontalieri, mai così alto in precedenza. A confermarlo è l’Ufficio cantonale dell’economia e del turismo, che attribuisce l’aumento soprattutto alla forte domanda stagionale nel settore turistico.

6 minuti

Riccardo Franciolli Mi occupo soprattutto delle relazioni italo-svizzere, che siano politiche, economiche o culturali, con un occhio di riguardo alle questioni transfrontaliere. Nato in Corea del Sud e cresciuto nei Grigioni dopo studi in filosofia tra Pavia, Ginevra e Parigi, in teologia a Lugano e infine in comunicazione a Milano, mi sono dedicato al giornalismo con una lunga parentesi nel mondo del cinema.

Nonostante l’entrata in vigore del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, che penalizza i nuovi frontalieri e frontaliere rispetto a quelli “storici”, l’arrivo di forza lavoro dall’Italia non si è arrestato. La crescita più marcata si è registrata nella regione Maloja, che include l’Alta Engadina (St. Moritz) e che da sola occupa più della metà dei e delle lavoratrici frontaliere nei Grigioni: qui sono infatti attualmente impiegati 5’624 frontalieri, in gran parte nei comparti dell’ospitalità, della ristorazione, degli impianti di risalita e dei servizi turistici accessori, come il noleggio di attrezzature sportive.

Questo articolo vi interessa? Volete ricevere i nostri ultimi servizi dedicati a tutto ciò che concerne le relazioni tra Italia e Svizzera? Abbonatevi alla nostra newsletter quindicinale.

Rispetto all’ultimo trimestre del 2024, la regione Maloja ha registrato un aumento netto di 413 frontalieri, confermandosi la zona con il maggiore afflusso. Seguono, a distanza, la regione Bernina (+38 frontalieri, per un totale di 1’301) e la Bassa Engadina con la Val Monastero (1’613 frontalieri attivi a fine marzo). Il Moesano ne conta 758, mentre la regione Plessur – che comprende Coira – si ferma a quota 417, un numero limitato, spiegabile con la distanza maggiore dal confine italiano.

Contenuto esterno

Il Canton Grigioni informa inoltre che oltre il 90% dei frontalieri proviene dall’Italia. Secondo Luzius Stricker, responsabile delle statistiche del Cantone, i motivi principali di questo flusso sono da ricercare nella crescita economica più lenta in Italia e nella forza attuale del franco svizzero, che rende più conveniente lavorare oltre confine.

E questo nonostante il salario percepito nella Confederazione dai nuovi frontalieri e frontaliere italiane viene tassato interamente in Italia. In breve, come potete leggere in questo articolo che paragona gli stipendi, il salario del nuovo o della nuova frontaliera, a causa delle imposte pagate in Italia, può facilmente essere annualmente di 10-20’000 euro inferiore a quello di un o una collega che percepisce lo stesso salario ma che ha lo statuto di vecchio frontaliere.

Il calo del 2024, un effetto passeggero?

Nel secondo trimestre del 2024, i Grigioni avevano registrato una battuta d’arresto: il numero di frontalieri italiani era sceso di 563 unità, pari a un calo del 5,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Una diminuzione che aveva riportato le cifre ai livelli dell’anno precedente, proprio quando era entrato in vigore il nuovo accordo fiscale.

Contenuto esterno

All’epoca, Stricker aveva sottolineato che era troppo presto per attribuire la flessione al nuovo accordo, sostenendo che avrebbe potuto trattarsi semplicemente di un effetto della stagionalità. Nei Cantoni a forte vocazione turistica come i Grigioni, il numero di frontalieri varia infatti sensibilmente durante l’anno, aumentando in inverno e in estate, e calando in primavera e autunno (ben visibile dall’andamento del grafico).

Il calo più evidente del 2024 si era registrato proprio in Alta Engadina, con una diminuzione di 635 lavoratori, mentre nel Moesano e nella regione Prättigau/Davos si erano osservate lievi flessioni. In alcune altre aree, al contrario, si erano verificati piccoli aumenti, rendendo ancora più difficile una lettura univoca dei dati.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Calano i frontalieri nei Grigioni: effetto stagionale o colpa del nuovo accordo? Questo contenuto è stato pubblicato al Il Canton Grigioni ha registrato un calo importante del numero di lavoratori e lavoratrici frontaliere italiane nel secondo trimestre del 2024. Per le autorità cantonali è ancora presto per dire se sia l’effetto del nuovo accordo italo-svizzero o invece si tratti di un semplice effetto della stagionalità. Di più Calano i frontalieri nei Grigioni: effetto stagionale o colpa del nuovo accordo?

I dati di questo primo trimestre del 2025 sconfessano di fatto l’ipotesi secondo la quale il nuovo accordo avrebbe frenato l’arrivo di nuovi lavoratori e lavoratrici italiane nei Grigioni.

Futuro economico del Cantone: “Abbiamo bisogno dei frontalieri”

Martin Bühler, direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni, ha spiegato che “i Grigioni sono dipendenti da questi lavoratori frontalieri della Regione Lombardia e la realtà è che abbiamo questo nuovo sistema e che dobbiamo conviverci”.

Una nuova sfida piena di insidie per la ricerca di soluzioni condivise tra Coira e Milano. “Ci siamo messi d’accordo – prosegue Bühler – in seno al Governo, ma anche con la Regione Lombardia, di rafforzare il dialogo, di comprendere meglio che cosa succede e che cosa possiamo fare per avere una dinamica positiva nella regione”.

Regio Retica, verso una comunità transfrontaliera

Detto fatto. Questa collaborazione è sfociata nella Regio Retica, un programma interregionale che punta a creare un organismo istituzionale permanente. Obiettivo: unire la Valtellina e la Valchiavenna, ovvero la provincia di Sondrio con le valli meridionali del Canton Grigioni.

«Partendo dalla crescente interconnessione tra mercati, lavoro, ricerca e cultura oltre i confini – spiegano i promotori del progetto – l’obiettivo è costruire una comunità locale transfrontaliera, che rispetti le peculiarità dei singoli territori e rafforzi le relazioni storiche ed economiche».

Tutte le informazioni sulla nuova Regio Retica in questo articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi I territori di frontiera si uniscono nella Regio Retica Questo contenuto è stato pubblicato al Rappresentanti delle Regioni Bernina, Maloja e della Provincia di Sondrio hanno presentato i prossimi passi del progetto interregionale attraverso il quale si vogliono perseguire obiettivi comuni all’area di frontiera retica tra Svizzera e Italia. Di più I territori di frontiera si uniscono nella Regio Retica

In quest’area transfrontaliera di oltre 4’000 chilometri quadrati vivono più di 200’000 persone, accomunate da storia, cultura e tradizioni condivise. L’economia, sia in Svizzera che in Italia, si basa in gran parte sul turismo, ma anche su comparti fondamentali come manifatturiero, edilizia e agricoltura.

Pur rappresentati da realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, questi settori garantiscono occupazione e sostengono la produzione locale. La Regio Retica punta ora a formalizzare questa cooperazione, rafforzando il senso di appartenenza comune e promuovendo uno sviluppo economico condiviso e sostenibile.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative