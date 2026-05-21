Da Zurigo alla riviera romagnola senza cambiare treno

Turisti in partenza da Zurigo per una vacanza un po' più a sud. Keystone / Gaetan Bally

Nella prossima modifica d’orario del 13 dicembre 2026, le Ferrovie Federali Svizzere hanno incluso diverse novità nei collegamenti da e per l’Italia.

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Daniele Mariani

Forse Rimini non esercita più il fascino di un tempo sulle turiste e sui turisti svizzeri, ma continua comunque a mantenere un notevole potere d’attrazione.

Dalla stagione estiva 2027, il viaggio diretto in treno da Zurigo al capoluogo romagnolo diventerà realtà. È una delle novità annunciate giovedì dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), che hanno presentato le principali modifiche che saranno introdotte il prossimo 13 dicembre con il cambiamento d’orario.

Nel dettaglio, l’attuale collegamento giornaliero Zurigo-Firenze subirà una modifica: durante l’anno il treno terminerà la sua corsa a Bologna, ma nei mesi estivi sarà prolungato fino a Rimini.

Tra le novità, da segnalare anche il raddoppio del collegamento tra Zurigo e Venezia: si passerà da un treno al giorno a due per direzione, con l’estensione fino alla città lagunare di un collegamento già esistente con Lugano.

Sempre da Zurigo si potrà raggiungere più frequentemente il Golfo dei Poeti senza cambiare treno: il collegamento diretto dalla città sulle rive della Limmat a La Spezia, via Genova, circolerà infatti giornalmente.

Anche dei ridimensionamenti

Il nuovo orario prevede contempla però anche dei ridimensionamenti nel traffico da e per l’Italia. Oltre alla già menzionata cancellazione del collegamento diretto giornaliero con Firenze, le FFS prevedono di sopprimere l’attuale treno Basilea-Lucerna-Milano, “a causa del numero insufficiente di tracce a disposizione”. Il collegamento diretto in senso inverso sarà invece mantenuto.

Verrà inoltre meno il prolungamento stagionale del fine settimana del treno Zurigo–La Spezia fino a Livorno.

Collegamenti tra Ticino e Lombardia

Per quanto concerne il traffico regionale, le FFS intendono riproporre il treno diretto per le mete sciistiche dell’Alto Ticino: nei fine settimana e nei giorni festivi fino a fine marzo 2027, un collegamento TILO S10 sarà prolungato fino ad Airolo, con fermata a Faido. L’offerta permetterà un accesso diretto alle piste da Lombardia e Sottoceneri al mattino, con ritorno nel pomeriggio.

Migliorie anche per i collegamenti notturni TILO “Pigiama”: le partenze saranno anticipate per garantire la coincidenza con il treno RE80 da Chiasso verso Milano Centrale.

Restano invece incerte le prospettive della linea S30, che collega Cadenazzo con Luino e Gallarate e che risente di “importanti limitazioni infrastrutturali” legate a lavori sulla rete italiana.

Disagi al Sempione

E per restare in tema di lavoro, va ricordato che quest’estate i viaggiatori e le viaggiatrici che vorranno raggiungere Milano via Sempione dovranno armarsi di pazienza.

Anche quest’anno, infatti, proseguiranno i lavori per la realizzazione del corridoio di quattro metri per il traffico merci tra Arona e Verbania. Di conseguenza, l’asse del Sempione sarà chiuso al traffico ferroviario.

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere I guai del Sempione che fanno discutere Svizzera e Italia Questo contenuto è stato pubblicato al L’estate dei disagi sulla linea ferroviaria internazionale del Sempione sta per finire, ma all’orizzonte si profilano altri problemi. Di più I guai del Sempione che fanno discutere Svizzera e Italia

I disagi si protrarranno dal 7 giugno al 26 luglio. I viaggiatori e le viaggiatrici provenienti da Basilea, Berna, nonché Ginevra e Losanna e diretti a Milano dovranno scendere dal treno a Iselle o Domodossola e proseguire utilizzando un servizio di autobus sostitutivi, con tempi di percorrenza più lunghi. Sulla tratta Ginevra-Martigny-Milano circoleranno anche autobus diretti attraverso il Gran San Bernardo.

+ Tutto quello che c’è da sapere sui cambiamenti previsti lungo la linea del Sempione durante l’estate 2026Collegamento esterno

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