Intanto però il leader laburista Jeremy Corbyn ha rotto gli indugi e ha sostenuto l’idea di un secondo referendum sul divorzio del Regno Unito nell’ipotesi che l’accordo presentato dalla premier conservatrice venisse accolto dal parlamento, che così facendo rigetterebbe la proposta laburista di una separazione soft che prevedrebbe il mantenimento dell’unione doganale. Una via che la maggioranza non sembra però intenzionata a prendere in considerazione.

In proposito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk aveva già detto che si tratterebbe di una “soluzione logica”. Se fosse presentata una richiesta di rinvio della Brexit, hanno sottolineato alti funzionari Ue, questa verrebbe esaminata in modo favorevole poiché un’estensione di alcuni mesi sarebbe relativamente semplice.

In pratica, nello schema disegnato dal governo conservatore, i parlamentari saranno chiamati il 12 marzo a pronunciarsi una seconda volta sull’accordo negoziato con Bruxelles e in caso di nuovo rifiuto si esprimeranno il giorno dopo sulla proposta di divorzio senza nessun’intesa con l’Unione europea. Se anche questa opzione verrà rigettata il 14 marzo Westminster voterà su un rinvio della Brexit, definito da Theresa May “corto e limitato”, verosimilmente non oltre il mese di giugno.

L’opzione è stata enunciata alla Camera dei Comuni dalla premier britannica secondo la quale il suo paese non lascerà l’Ue senza accordo alla fine del prossimo mese, a meno che i deputati non diano il loro consenso esplicito al cosiddetto “No Deal”.

Theresa May ha aperto alla possibilità di un rinvio della Brexit prevista per il 29 marzo.

Brexit, May riferisce in Parlamento

