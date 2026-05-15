Relazione in linea di principio vietata tra due giudici federali

Keystone-SDA

Una relazione amorosa tra due giudici del Tribunale federale contravviene in linea di principio alle regole dell'istituzione, secondo la corte plenaria del TF. Questa istanza ha discusso mercoledì della relazione tra i giudici Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz.

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(Keystone-ATS) Per quanto riguarda questo caso specifico, delle decisioni saranno annunciate non appena sarà disponibile la perizia indipendente richiesta dal Tribunale federale, sottolinea la suprema corte in un comunicato diramato oggi.

La relazione tra i due giudici federali è stata rivelata due settimane fa dal settimanale svizzero-tedesco “Weltwoche”. La commissione amministrativa aveva allora ascoltato i due giudici e incaricato due esperti esterni di fare piena luce su questa vicenda.