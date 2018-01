Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La fidanzata fa commenti razzisti, leader dell'UKIP nella bufera 15 gennaio 2018 - 15:27 Il leader del partito britannico antieuropeista UKIP, Hernry Bolton, è finito al centro delle critiche dopo i commenti razzisti che la sua compagna ha fatto nei confronti della fidanzata del principe Harry, l’attrice Meghan Markle. Bolton ha rifiutato di dimettersi, ha messo però fine alla relazione sentimentale. Tutto è scoppiato dopo che il Daily Mail ha reso pubblici dei messaggi che la 25enne Jo Marney aveva inviato a un amico. “Stupida piccola plebea”, ha scritto la modella parlando di Meghan Markle (la cui madre è afroamericana), “che contaminerà con il suo seme la nostra famiglia reale” e “spianerà lentamente la strada a un premier musulmano o a un re nero”. Marney si è in seguito scusata e ha detto che i suoi commenti sono stati male interpretati perché letti fuori dal contesto. Tuttavia la relazione con il nuovo leader dell’UKIP, il 54enne Henry Bolton, è giunta a una fine. L’ex ufficiale dell’esercito di Sua Maestà è diventato lo scorso settembre il quarto leader del partito antieuropeista dal referendum che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Da allora l’UKIP si è ritrovato confrontato con crescenti problemi finanziari e perdita di membri. Lo stesso Bolton non gode del sostegno di diversi esponenti del partito. L’interruzione della relazione con la giovane modella potrebbe dunque non bastare per salvaguardare la sua funzione in seno all’UKIP.