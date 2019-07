Il debutto, in veste di premier, alla Camera dei comuni. (Keystone / Jessica Taylor / Uk Parliament /)

Dopo aver ricevuto da Elisabetta II la nomina a premier del Regno Unito e aver formato martedì il nuovo governo, Boris Johnson ha presieduto mercoledì il suo primo Consiglio dei ministri e ha esordito alla Camera dei comuni con uno statement cui è seguito un acceso dibattito di oltre due ore.

Il "premier in missione" che si è dato tre mesi per portare il Paese fuori dall'Unione europea: rispetterà cioè il termine del 31 ottobre con o senza accordo che regoli la separazione. Un primo ministro che vuole fare del Regno Unito "il miglior Paese in cui vivere sulla Terra"; un paese "verde, prospero, fiducioso e ambizioso" che può essere "la prima economia in Europa", come ha detto giovedì di fronte alla Camera ironizzando sulle "negatività" degli oppositori e dei pessimisti.

Questo è Boris Johnson, il cui esecutivo non è un rimpasto ma un taglio netto: più di 15 i membri del governo May non riconfermati. La squadra è composta da 'falchi' della Brexit e figure emergenti della nuova destra dei Conservatori, con i principali ministeri affidati agli euroscettici di più lungo corso, disposti a un 'no deal' in piena sintonia con Johnson.

Convinto di negoziare

Un governo più a destra, ma con più donne ed esponenti delle minoranze rispetto al precedente, che dovrà comunque fare i conti con una Camera dei comuni che, per la maggior parte, non vuole un'uscita senza accordo. Con Bruxelles che non è per nulla disposta a riaprire negoziati, come ha confermato nel pomeriggio il capo negoziatore per la Brexit, Michel Barnier.

Alla Camera, dove è intervenuto in tarda mattinata, Boris Johnson ha insistito di voler "negoziare in buona fede un'alternativa con l'Ue" all'accordo già bocciato tre volte e ribadito la sua convinzione che esistano soluzioni per garantire il confine aperto tra Irlanda e Irlanda del nord, senza restare nell'unione doganale e nel mercato unico.

È subito clima di scontro

Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha denunciato la mancanza di "un piano sulla Brexit" concreto e accusato il nuovo premier conservatore di perseguire "uno sconsiderato piano verso il no deal" che sarebbe un disastro "per l'industria, i prezzi degli alimenti, i posti di lavoro".

Sul confine irlandese, Corbyn ha invitato il premier a entrare nei dettagli, prima di invocare apertamente un secondo referendum sulla Brexit e accusarlo di aver formato un gabinetto "di estrema destra", rinfacciandogli inoltre come "l'ufficio di primo ministro richieda integrità e onestà".

Rassicurati i cittadini UE

Boris Johnson ha promesso "assoluta certezza sul diritto" dei 3,2 milioni di cittadini di Paesi Ue residenti nel Regno Unito di vivere e restare nel Paese dopo la Brexit con le tutele attuali intatte. L'impegno vale anche in caso di 'no deal', a prescindere dalla reciprocità per 1,2 milioni di britannici che vivono nel continente.

Il Regno Unito non designerà "in nessuna circostanza" un nuovo commissario europeo britannico per l'esecutivo entrante dell'UE guidato da Ursula von der Leyen, ha aggiunto Johnson. Non avrebbe senso, ha ribadito, dato l'impegno a portare a termine la Brexit il 31 ottobre senza ulteriori rinvii.

Intanto, la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva ha reso noto che il nuovo premier britannico e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker "dovrebbero sentirsi a breve ma non è stata ancora confermata una data".

(1) Servizio del TG sulla seconda giornata da premier del Regno Unito di Boris Johnson

Alla Camera non era previsto un voto di fiducia. Corbyn, in quanto leader del maggior partito di opposizione, avrebbe potuto presentare una mozione di sfiducia, cosa che secondo i media farà ma dopo la pausa estiva che finirà il 4 settembre, per evitare di motivare i potenziali dissidenti Tory a ricompattarsi immediatamente.

25.07.2019

