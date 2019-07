Scuole esclusive (Eton e Oxford), è nato e cresciuto tra l’élite britannica, che coltiva l’eccentricità come valore identitario. “La serietà tocca a chi deve poi mettere in ordine”, recita l’adagio. Colto, provocatorio, insolente, soprattutto profondamente divisivo.

Ecco chi è Boris Johnson 23 luglio 2019 - 21:17 Boris Johnson ha ottenuto oltre 92 mila voti fra gli aderenti al partito, quasi esattamente il doppio dello sfidante Jeremy Hunt, ed è il nuovo leader del conservatori britannici. Mercoledì succederà a Theresa May anche quale primo ministro del Regno Unito. Nel suo primo intervento dopo la proclamazione della vittoria, il 55enne ha promesso di unire il paese, ridargli energia e condurlo verso il progresso, confermando anche l'obiettivo di riuscire ad attuare la Brexit entro la data prevista, ovvero il 31 ottobre. Ma chi è Boris Johnson? Un clown travestito da politico. Il nuovo Churchill. Un bugiardo seriale, mosso da un egotismo titanico. L’unico deputato che supera, per celebrità, qualsiasi star della tv. In sintesi, “Boris è Boris”. Per esaltarne le qualità comunicative, ma anche per giustificarne le ricorrenti gaffe. Unico nel suo genere, diverso da qualsiasi altro Premier del passato. Boris Johnson è un Tory atipico, liberista in economia, contro le ingerenze statali, ma profondamente liberale nei diritti civili (è a favore dei matrimoni gay). Per due mandati sindaco di Londra, ex ministro degli esteri nel governo May, Johnson è figlio dell’alta borghesia bohémien britannica. Scuole esclusive (Eton e Oxford), è nato e cresciuto tra l’élite britannica, che coltiva l’eccentricità come valore identitario. “La serietà tocca a chi deve poi mettere in ordine”, recita l’adagio. Colto, provocatorio, insolente, soprattutto profondamente divisivo. A colpi di battute, contraddizioni e false promesse è salito sul palco più prestigioso della politica britannica. Soggiogata con una risata.