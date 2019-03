In mattinata il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk aveva promesso che si sarebbe impegnato per far accettare ai 27 un eventuale rinvio di lunga durata della Brexit per permettere al Regno Unito di rivedere la sua strategia e ottenere il consenso necessario.

La speranza della responsabile dell’esecutivo britannico è che la minaccia di un rinvio di lunga durata del divorzio dall’Ue finirà per convincere gli irriducibili della Brexit del suo partito e i rappresentanti della piccola formazione nordirlandese Dup, i cui voti sono determinanti per la maggioranza, di votare l’intesa firmata lo scorso mese di novembre.

Secondo i commentatori l’intenzione della premier Theresa May è quella di tentare per la terza volta di far ratificare da Westminster l’accordo stipulato con l’Ue ma che finora non ha raccolto sufficienti consensi nella sua maggioranza.

