Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La riforma fiscale di Trump costerà 2,3 miliardi al Credit Suisse 23 dicembre 2017 - 20:55 L’istituto bancario elvetico ha comunicato che dovrà procedere a una correzione di bilancio di 2,3 miliardi di franchi nel quarto trimestre del 2017. La causa di questa svalutazione è legata alla riforma fiscale adottata negli Stati Uniti, che abbassa il tasso d’imposizione delle società dal 35 al 21%, ciò che le costringe a ridurre il valore delle imposte differite attive. Questa perdita – definita dalla banca svizzera un aggiustamento contabile una tantum – avrà un impatto minimo sui fondi propri regolamentari dell’istituto. L’altra grande banca elvetica, l’UBS, si attende dal canto suo una svalutazione dell’ordine di 2,8 miliardi. Per il direttore della camera di commercio svizzero-americana, Martin Naville, non c’è nulla di cui preoccuparsi: “Le banche hanno perso molti soldi nella crisi, il diritto fiscale permette loro di dedurre le perdite dagli utili degli anni seguenti – spiega alla Radiotelevisione svizzera. Cambiando l'aliquota fiscale, cambia la base di calcolo e quindi anche il diritto a dedurre i debiti dalle imposte. Ma in definitiva è solo una perdita contabile".