I sondaggi prevedono una netta vittoria del 'no', con percentuali comprese tra il 63 e il 75%. Se dovesse invece vincere il 'sì', la Nuova Caledonia diventerà uno Stato sovrano, una prima per la Francia dall'indipendenza di Djibouti (1977) e di Vanuatu (1980).

L'accordo di Nouméa ha limitato il corpo elettorale a 174'154 elettori (contro i 210'105 delle elezioni presidenziali), considerati come i più toccati dal referendum. Questo territorio è infatti contraddistinto da una forte immigrazione temporanea (ad esempio funzionari che rimangono solo alcuni anni). Per votare bisognerà provare che si risiede nell'arcipelago da almeno il 31 dicembre 1994.

Gli abitanti del territorio francese nel Pacifico sono chiamati domenica alle urne per esprimersi a favore o contro l'indipendenza. Dai sondaggi il 'no' dovrebbe uscire vincitore.

