Tra gli argomenti che potrebbero alla fine essere decisivi in favore del passaggio del VCO alla Lombardia il prossimo 21 ottobre figurano agevolazioni fiscali (aliquote IRPEF più leggere, tessera sconto per la benzina e maggiori entrate garantite dai canoni d'acqua) e migliori collegamenti stradali e ferroviari con Milano rispetto a Torino.

Cannobio, il primo comune italiano sulla sponda occidentale del Lago Maggiore per chi arriva dalla Svizzera, potrebbe presto entrare a far parte della Lombardia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Verbania dal Piemonte alla Lombardia, si vota il 21 ottobre 09 agosto 2018 - 09:48 I cittadini del Verbano Cusio Ossola (VCO) saranno chiamati alle urne il prossimo 21 ottobre per decidere l'eventuale passaggio della loro provincia dal Piemonte alla Lombardia. Il governo italiano ha infatti stabilito nella sua riunione di mercoledì la data della consultazione popolare. Il provvedimento, che è stato proposto alla riunione del Consiglio dei ministri dal titolare dell'Interno Matteo Salvini, segue il via libera della Cassazione che lo scorso 12 luglio aveva dichiarato legittimo il referendum chiesto formalmente dalla Provincia del VCO. La proposta era stata lanciata nell'autunno del 2017 dall'ex senatore di Forza Italia Valter Zanetta (successivamente confluito nella Lega) e dal consigliere provinciale Luigi Spadone, raccogliendo in breve tempo l'adesione di oltre 5'200 cittadini (ne bastavano 5'000). Tra gli argomenti che potrebbero alla fine essere decisivi in favore del passaggio del VCO alla Lombardia il prossimo 21 ottobre figurano agevolazioni fiscali (aliquote IRPEF più leggere, tessera sconto per la benzina e maggiori entrate garantite dai canoni d'acqua) e migliori collegamenti stradali e ferroviari con Milano rispetto a Torino. Se la popolazione aderirà al quesito referendario queste terre sulla sponda destra del Lago Maggiore tornerebbero a gravitare su Milano, città dalla quale furono staccate nel 1743 in seguito al Trattato di Worms.