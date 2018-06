E chissà che non sia stato su una barca dell'avo di Franco Giani che Friedrich Nietzsche ha incontrato Zarathustra. Il filosofo tedesco trascorreva infatti buona parte delle sue estati proprio a Sils Maria, a "6'000 piedi al di sopra del mare e molto più in alto di tutte le cose umane!".

Sul Lago di Sils, in Engadina, è in esercizio la linea di battelli più alta d'Europa. Una storia iniziata oltre un secolo fa grazie a un comasco.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A Sils, sul battello di linea più alto d'Europa 25 giugno 2018 - 22:06 Sul Lago di Sils, in Engadina, è in esercizio la linea di battelli più alta d'Europa. Una storia iniziata oltre un secolo fa grazie a un comasco. Chi è arrivato una volta a Sankt Moritz passando da Chiavenna, dalla Val Bregaglia e dal passo del Maloja, ha probabilmente bene impresso quel fantastico specchio d'acqua blu come il cielo sul quale si riflettono le montagne circostanti. Il Lago di Sils, a 1'800 metri d'altezza, è il più grande lago del cantone Grigioni. Forse però pochi sanno che su questo lago naviga il battello di linea più alto d'Europa. Tre volte al giorno e per quattro mesi all'anno, la nave del capitano Franco Giani trasporta tra Sils Maria e Maloja decine di passeggeri. A iniziare l'avventura fu il bisnonno di Franco Giani, originario di un villaggio sulle rive del Lago di Como, venuto a Sils proprio per fare il barcaiolo. Con lo sviluppo del turismo nell'Ottocento, l'Engadina era diventata una delle mete più gettonate e nella regione si erano create numerose opportunità di lavoro. Trasportare i ricchi turisti sul lago era una di queste. E chissà che non sia stato su una barca dell'avo di Franco Giani che Friedrich Nietzsche ha incontrato Zarathustra. Il filosofo tedesco trascorreva infatti buona parte delle sue estati proprio a Sils Maria, a "6'000 piedi al di sopra del mare e molto più in alto di tutte le cose umane!".