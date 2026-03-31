Re Carlo negli Usa a fine aprile, visita di Stato confermata

Keystone-SDA

Re Carlo III e la regina Camilla compiranno una prevista visita di Stato negli Usa, su invito del presidente Donald Trump, verso la fine di aprile, nel quadro delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana.

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(Keystone-ATS) L’evento, largamente preannunciato, è stato confermato oggi da Buckingham Palace, su indicazione del governo britannico di Keir Starmer. Le date esatte saranno formalizzate secondo costume più avanti. Alcuni esponenti politici avevano sollecitato nelle ultime settimane un rinvio della visita, a causa delle accuse Trump a Londra in relazione alla guerra in Iran. Ma Starmer ha voluto evitare uno strappo plateale.