Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, Trump e Melania li ricevono

Keystone-SDA

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca. A riceverli Donald Trump e la First Lady Melania.

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(Keystone-ATS) Melania ha accolto il re e la regina con un completo giacca e gonna giallo. Vestita di chiaro anche Camilla. Re Carlo III e Trump si sono scambiati qualche parola prima di mettersi in posa con le consorti e poi entrare alla Casa Bianca senza rilasciare commenti.

Dopo l’incontro i sovrani britannici si sono recati alla residenza dell’ambasciatore del Regno Unito a Washington, dove partecipano a un “garden party”.

La visita si svolge nel quadro delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana. Per oggi è previsto il discorso congiunto del re al Congresso.