Rdc, salgono ad almeno 100 le vittime dell’epidemia di ebola
Almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo quanto dichiarato alla BBC dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.
(Keystone-ATS) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia un’emergenza internazionale.
Almeno sei cittadini americani sono stati esposti al virus Ebola in Rdc, dei quali uno già presenta sintomi.