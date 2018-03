Ma nell’indagine pubblicata oggi dice di più: ben il 59% delle imprese analizzate non conta alcuna donna in seno alla propria direzione e il meccanismo di promozione interna rivela evidenti pecche, dal momento che solo il 22% delle donne giunte ai vertici della gerarchia erano già nell’organico dell’azienda contro il 67% degli uomini.

Donne manager ancora penalizzate nel privato 07 marzo 2018 - 12:12 Peggiora invece di migliorare la quota di rappresentanti del gentil sesso ai vertici delle aziende private in Svizzera, scesa di un punto dall’8 al 7% nell’ultimo anno. Secondo il rapporto Schilling solo l’8% dei membri di direzione entrati in carica nel 2017 nelle 118 principali società elvetiche erano di sesso femminile, contro il 21% registrato l’anno precedente. Ma nell’indagine pubblicata oggi dice di più: ben il 59% delle imprese analizzate non conta alcuna donna in seno alla propria direzione e il meccanismo di promozione interna rivela evidenti pecche, dal momento che solo il 22% delle donne giunte ai vertici della gerarchia erano già nell’organico dell’azienda contro il 67% degli uomini. Ben altra situazione emerge nel settore pubblico dove le donne rappresentano il 16% dei quadri superiori, contro il 14% l'anno scorso, e più di uno su quattro (il 27%) dei nuovi manager è di sesso femminile. Tra le possibili cause del divario tra pubblico e privato il rapporto Schilling individua la regolamentazione dei tempi di lavoro più idonei a conciliare esigenze famigliari e carriera. Sicuramente migliore la situazione dei consigli d'amministrazione dove il 25% dei nuovi rappresentanti è donna, quota che aumenta la presenza femminile globale dal 17% del 2017 al 19%. Ma per rispettare le richieste della politica, ossia il 30% nel 2022, questa proporzione deve ancora crescere di almeno tre punti percentuali all'anno, secondo quanto indica sempre l’inchiesta. Un altro aspetto contemplato nel rapporto Schilling riguarda la presenza di manager stranieri che nei posti chiave privati sono leggermente diminuiti dal 45 al 44%. Tra i nuovi membri la loro percentuale è invece calata in modo assai più vistoso dal 64 al 38%.