Il rischio di perdere i propri beni a causa di tali catastrofi in un paese povero è sei volte più elevato che in un paese ricco.

Attualmente i disastri legati al clima costituiscono poco più del 90% delle principali catastrofi. Inondazioni (43,4%) e tempeste (28,2%) sono le più frequenti. "La responsabilità degli stati è estremamente elevata in questi casi", ritiene Débarati Guha-Sapir del Cred. Sta infatti alle autorità avvertire e fare in modo che i rischi per la popolazione siano minimizzati.

2'300 miliardi di dollari è il 77% del totale dei costi delle catastrofi nel periodo 1998-2017, che ammonta a 2'908 miliardi. Nei 20 anni precedenti il totale raggiungeva i 1'313 miliardi di cui 895 legati al clima, secondo il rapporto pubblicato dall'Unisdr e dal Centro di ricerca sull'epidemiologia dei disastri (Cred) Link esterno in vista della giornata internazionale per la prevenzione delle catastrofi, il 13 ottobre.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il costo esorbitante dei disastri climatici 11 ottobre 2018 - 13:23 Le perdite economiche legate ai disastri climatici sono quasi triplicate negli ultimi 20 anni rispetto ai due decenni precedenti, raggiungendo sfiorando i 2'300 miliardi di dollari, secondo l'Ufficio dell'Onu per la riduzione dei rischi di catastrofi (Unisdr). 2'300 miliardi di dollari è il 77% del totale dei costi delle catastrofi nel periodo 1998-2017, che ammonta a 2'908 miliardi. Nei 20 anni precedenti il totale raggiungeva i 1'313 miliardi di cui 895 legati al clima, secondo il rapporto pubblicato dall'Unisdr e dal Centro di ricerca sull'epidemiologia dei disastri (Cred) in vista della giornata internazionale per la prevenzione delle catastrofi, il 13 ottobre. Una situazione "molto allarmante", ritiene un responsabile dell'Unisdr Ricardo Mena, soprattutto se si considera che la cifra reale potrebbe essere ben più elevata. Meno del 40% dei disastri sono segnalati dagli Stati (il 53% nei paesi più ricchi, solo il 13% nei più poveri). Attualmente i disastri legati al clima costituiscono poco più del 90% delle principali catastrofi. Inondazioni (43,4%) e tempeste (28,2%) sono le più frequenti. "La responsabilità degli stati è estremamente elevata in questi casi", ritiene Débarati Guha-Sapir del Cred. Sta infatti alle autorità avvertire e fare in modo che i rischi per la popolazione siano minimizzati. A subire le perdite economiche più importanti sono stati gli Stati Uniti, con 950 miliardi spesi in 20 anni, seguiti da Cina (492 miliardi) e Giappone (376). Ma l'impatto è stato molto più pesante nei paesi più poveri se si considerano le spese che hanno dovuto sobbarcarsi rispetto al loro Prodotto interno lordo. In totale negli ultimi 20 anni hanno perso la vita più di 1,3 milioni di persone a causa di disastri climatici. Il riscaldamento globale rende questi disastri climatici più frequenti e violenti e "a subire di più le conseguenze sono coloro che contribuiscono meno alle emissioni di gas a effetto serra", sottolinea Guha-Sapir. Le perdite economiche dei paesi poveri provocate da un disastro, inoltre, hanno delle conseguenze dirette e nefaste sulle possibilità di migliorare la loro situazione. Il rischio di perdere i propri beni a causa di tali catastrofi in un paese povero è sei volte più elevato che in un paese ricco.