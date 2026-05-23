Rapporto mondiale Onu su mafie, 95mila omicidi all’anno
"Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95mila persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre".
(Keystone-ATS) Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell’Ufficio delle Nazioni unite contro il crimine organizzato presentando a Palermo il primo rapporto globale dell’Unodoc (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine) sulle organizzazioni criminali mondiali, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci.
“È un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza”.