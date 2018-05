In proposito Attilio Fontana si sbilancia asserendo che un eventuale premierato di Matteo Salvini, su cui sono in corso trattative al Quirinale e nelle segreterie dei partiti, potrebbe accelerare la soluzione delle problematiche bilaterali.

Fontana intenzionato a risolvere la vertenza frontalieri 13 aprile 2018 - 19:57 Dallo scorso 26 marzo Attilio Fontana è il nuovo governatore della Lombardia. Per il suo ruolo l’ex sindaco di Varese è destinato ad essere un interlocutore importante delle autorità cantonali e federali. E il presidente regionale, sentito ai microfoni della RSI, intende affrontare le questioni aperte ai due lati del confine, a partire dal nuovo accordo fiscale e alle numerose vertenze legate ai lavoratori transfrontalieri italiani. In proposito Attilio Fontana si sbilancia asserendo che un eventuale premierato di Matteo Salvini, su cui sono in corso trattative al Quirinale e nelle segreterie dei partiti, potrebbe accelerare la soluzione delle problematiche bilaterali.