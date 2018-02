Diritto d'autore

Lugano, arrestati quattro membri delle "Pink Panthers" 19 febbraio 2018 - 20:56 La polizia ticinese ha arrestato lunedì una banda che si apprestava a rapinare una gioielleria. I quattro fanno parte delle "Pink Panthers", una gang di ex soldati delle guerre nei Balcani, conosciuta per le rapine spettacolari ai danni soprattutto di gioiellerie nel mondo intero. Il gruppetto stava per passare all'azione nel centro di Lugano, stando a quanto indicato dal Ministero pubblico ticinese. L'operazione è stata resa possibile anche grazie alla video sorveglianza, che ha permesso di monitorare gli spostamenti dei membri della banda durante 2-3 settimane. La polizia ha rinvenuto delle armi cariche. L'inchiesta dovrà chiarire se le persone arrestate sono coinvolte anche in altri atti criminali avvenuti in Ticino e all'estero.