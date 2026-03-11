Raiffeisen: utile in calo nel 2025

Keystone-SDA

Calo della redditività lo scorso anno per Raiffeisen. Il secondo gruppo bancario svizzero ha visto il proprio utile netto contrarsi del 9,9% su base annua, a 1,09 miliardi di franchi. Il volume d'affari ha tuttavia continuato a crescere.

(Keystone-ATS) Considerate nel loro insieme, le entrate sono diminuite del 2% a 3,83 miliardi di franchi, ha indicato oggi Raiffeisen. Il calo riflette la contrazione dei ricavi derivanti dalle operazioni su interessi. In questo ambito il risultato netto è stato di 2,64 miliardi, in calo del 7,1% rispetto a quello dell’anno precedente, a causa della diminuzione dei tassi di riferimento della Banca nazionale svizzera (BNS).