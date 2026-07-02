Raid russi nella notte su Kiev, almeno 13 morti

Keystone-SDA

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Raid russi hanno colpito nella notte la capitale ucraina Kiev, causando un pesante bilancio di vittime che continua ad aggravarsi. L'ultimo aggiornamento - comunica il servizio statale di emergenza citato da Ukrainska Pravda - parla di 13 morti e 86 feriti.

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(Keystone-ATS) La Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici su Kiev durante l’attacco, che ha visto anche l’impiego massiccio di droni in diverse regioni. L’attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale, un pronto soccorso e incendiato palazzi multipiani.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato ieri da Dublino il suo immediato rientro nella capitale in seguito alle notizie di un nuovo attacco russo “su larga scala” in preparazione. “Sappiamo che” il presidente Vladimir “Putin sta preparando questo massiccio attacco contro l’Ucraina da tempo”, ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa in Irlanda esortando gli ucraini a “raddoppiare gli sforzi per proteggersi”.

Da parte sua, Mosca parla di vendetta per le azioni di Kiev. “In rappresaglia agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro strutture civili in territorio russo, le Forze Armate russe hanno sferrato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio terrestri e navali e droni d’attacco contro imprese del settore militare-industriale, energetico e dei combustibili situate a Kiev e nella regione di Kiev, e infrastrutture aeroportuali militari situate nelle regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkassk, Chernigov e Kiev”, ha riferito il Ministero della difesa.