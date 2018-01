Questo contenuto è stato pubblicato il 3 gennaio 2018 11.29 03 gennaio 2018 - 11:29

Le prime avvisaglie della tempesta Burglind si sono fatte sentire fin dalla scorsa notte in Svizzera a Nord delle Alpi. Verso le quattro del mattino sulla cima del Säntis, nell'est del Paese, sono state registrate folate di vento fino a 146 chilometri orari.

Anche a quote più basse soffiano venti impetuosi. A St.Chrischona presso Riehen nel canton di Basilea Città le raffiche raggiungevano alle 9.20 i 128,2 chilometri orari, indica MeteoSvizzeraLink esterno sul suo sito web, a Delémont nel canton Giura i 104,4 chilometri orari, a Friburgo i 101,9 km/h.

Per ora non si segnalano danni di rilievo. Alcune strade tuttavia sono state chiuse a titolo preventivo, per esempio quella tra Dietlikon e Kloten nel canton Zurigo. Alcune tratte ferroviarie hanno subìto interruzioni, in particolare, appena oltre confine, quella tra Basilea e Mulhouse in Alsazia, come pure su diversi percorsi delle linea regionale del canton Berna. Le Ferrovie appenzellesi, a nord est della Svizzera hanno annunciato una parziale interruzione del traffico.

Il traffico aereo è stato provvisoriamente sospeso stamane agli aeroporti di Basilea-Mulhouse e Strasburgo a causa delle violente raffiche di vento della tempesta Burglind, che in Francia è chiamata Eleanor.

Il traffico - indica la Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC) francese - è stato interrotto alle 10.30 a causa di venti che soffiavano a una velocità superiore ai 110 chilometri orari. All'aeroporto di Zurigo invece, a causa delle raffiche di vento (83 Km/h) alcuni voli sono stati soppressi e altri hanno subito un pesante ritardo.

In diversi cantoni, la polizia ha consigliato prudenza a chi deve uscire di casa: le passeggiate nei boschi o nei pressi di alberi sono da evitare. Raccomanda pure di assicurare gli oggetti lasciati su balconi e terrazze.

MeteoSvizzera ha emesso per oggi un'allerta di livello 3 (su una scala di 5) per i venti per tutta la Svizzera a nord delle Alpi, salvo parte dei Grigioni.

Secondo un primo bilancio della protezione civile francese, la tempesta Burglind - chiamata Eleanor nell'Esagono - che ha cominciato a soffiare questa notte in Francia ha causato 9 feriti di cui 4 in condizioni gravi. Uno di loro è stato colpito dal crollo di un tetto. Sono 3500, fino ad ora, gli interventi dei vigili del fuoco. Disagi negli aeroporti parigini, sospeso il traffico aereo negli scali di Basilea-Mulhouse e Strasburgo e quello ferroviario in Normandia.











