Raddoppiati i morti sotto le valanghe in Europa, sono 136

Keystone-SDA

Sono 136 i morti sotto valanghe sulle Alpi e le altre zone montuose europee in questo inverno. Rispetto all'inverno 2024/25, quando i morti furono 70, il numero è praticamente raddoppiato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si deve tornare indietro all’inverno 2017/18 per trovare ancora più vittime (147). Con 38 il numero più alto è stato registrato questa stagione in Italia, seguita dalla Francia con 32 e l’Austria con 30. Sono dati dell’European avalanche warning services, il raggruppamento europeo dei servizi valanghe.